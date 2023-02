Ambulancevliegtuig met patiënt stort neer in Nevada, 5 inzittenden overleden

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ Shutterstock

Nevada - In de Amerikaanse staat Nevada is vrijdagavond een ambulancevliegtuig neergestort. In het toestel zaten vijf personen, onder wie een patiënt. Deze kwam door de crash om het leven. Ook de piloot, een verpleger, een paramedicus en een familielied van de patiënt hebben het niet overleefd.