Gerechtshof eist dat Myanmar Rohingya beschermt

Honderden Rohingya-vluchtelingen komen aan bij de grens van Bangladesh. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Myanmar, voormalig Birma, opgedragen onmiddellijk maatregelen te nemen om de islamitische minderheid van de Rohingya te beschermen. Het hof vindt met die uitspraak dat het bevoegd is te oordelen over de klacht van het West-Afrikaanse, overwegend islamitische Gambia tegen Myanmar.