Extra maatregelen rond Ajax - Juventus

De gemeente wijst onder meer bepaalde gebieden aan waar de politie preventief mag fouilleren en er is extra politie op de been. Volgens een woordvoerster van de gemeente gaat het om een risicowedstrijd, aangezien er mogelijk ongeregeldheden kunnen ontstaan tussen supporters.

De maatregelen gaan in op dinsdag om 18.00 uur en duren tot en met donderdag 02.00 uur. Het gaat in elk geval om de binnenstad en het gebied rond de ArenA. Volgens de gemeente is bekend dat de Turijnse voetbalclub banden heeft met clubs „waar Ajax minder goed mee is bevriend.”