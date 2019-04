’Geen doden dankzij kapitein’

De inzittenden raakten door de botsing tussen de twee zogeheten zodiacs, snelle rubberboten, te water. Iedereen droeg een reddingsvest en was vlug op het droge, onder meer door een watertaxi die te hulp schoot. Een duikteam van de brandweer dat snel ter plaatse was haalde nog twee mensen uit het koude water.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Aan boord waren twintig Nederlanders die bijna allemaal in het Schelde-water terechtkwamen. Dat is levensgevaarlijk aangezien het een drukke scheepsvaartroute betreft.

Te hard

De twee boten botsten frontaal op elkaar. Wat er precies is misgegaan en wie er de fout is ingegaan wordt nog onderzocht door de federale scheepvaartpolitie. Volgens ooggetuigen zou er hard zijn gevaren en werden er volgens hen gevaarlijke manoeuvres uitgehaald.

In de Gazet van Antwerpen verhaalt een ooggetuige die op de watertaxi zat over het ongeluk. „We zagen plots mensen in het water, anderen zaten op het bootje.” Volgens deze Zafora had de kapitein meteen door wat er gaande was en keerde hij onmiddellijk om. „Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen. Hij reageerde uiterst koelbloedig.”

De Nederlandse consul-generaal Bert van der Lingen, die is gestationeerd in Antwerpen, was gisteravond ter plaatse om de hulp met de Belgische autoriteiten te coördineren. Het is nog niet bekend om welk Nederlands bedrijf het gaat.

Er zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht of ter plekke in een speciaal opgezet noodhospitaal behandeld. Ⓒ BFM

Storing

De bootjes zouden vertrokken zijn vanaf het RAS, het Restaurant aan de Stroom aan de linkeroever van de Schelde. Juist gistermiddag was er een grote storing bij de grootste telecomaanbieder van het land Proximus. Daardoor waren de noodnummers heel slecht bereikbaar. Toch kwam de hulpverlening zeer snel op gang.

De drie zwaargewonden werden meteen naar ziekenhuizen gebracht. De overige zeventien gewonden werden aanvankelijk verzorgd in een inderhaast opgerichte medische post, maar werden in de loop van de avond ook naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Beelden van de nasleep van het bootongeluk in Antwerpen. Ⓒ BFM

Onderzoek

Hoelang het onderzoek naar de oorzaak van het speedbootongeluk gaat duren, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.