Nederlanders gewond bij botsing boten op Schelde

De slachtoffers zijn werknemers van een Nederlands bedrijf die een bedrijfsfeestje hadden, melden Belgische media. Door de aanvaring vielen verschillende mensen overboord, maar intussen is iedereen uit het water gehaald. Wel zijn er meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht of ter plekke in een speciaal opgezet noodhospitaal behandeld.

Er zouden geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In totaal zaten er achttien mensen op de Zodiac-bootjes.

Waterrace

Volgens getuigen waren de Nederlanders aan het racen en haalden ze verschillende gevaarlijke manoeuvres uit. Daarbij botsten ze frontaal op elkaar.

Een ooggetuige die op een Waterbus voer, zegt tegen PZC dat ze plotseling mensen in het water zag. „De kapitein had meteen door wat er gaande was en keerde meteen om. Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen.”

Er zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht of ter plekke in een speciaal opgezet noodhospitaal behandeld. Ⓒ BFM

„De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er is een waterbus ingezet die mensen naar de Linkeroever brengt”, zei een woordvoerder van de brandweer. De federale scheepvaartpolitie van België doet onderzoek.