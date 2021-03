Chinese dierentuin laat hond doorgaan voor wolf

Dinsdag verschenen er beelden op sociale media van een man die het ’wolvenverblijf’ van de Xiangwushan dierentuin in de plaats Xianning bezocht. Hij filmde het dier dat veel wegheeft van een Rottweiler en zei: ,,Woef! Ben jij een wolf?” Het filmpje ging vervolgens viraal.

Ouderdom

Meneer Xu was in de dierentuin en deelde een foto van de hond. Hij heeft aan het personeel van de dierentuin gevraagd of het klopt dat er een hond in het leeuwenverblijf lag.

Het personeel legde uit dat er ooit een wolf gewoond heeft, maar dat die aan ouderdom gestorven is. Een andere medewerker bevestigde dit tegenover lokale media en vertelde dat de hond alleen maar tijdelijk in de dierentuin zou verblijven.