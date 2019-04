Massale betogingen in Algerije na opstappen president

Dat moest de onrust binnen het wankelende regime en de omvang van de betogingen verminderen, maar dat leek vrijdag niet gelukt. Miljoenen mensen zijn volgens de nieuwssite TSA weer de straat op gegaan en van vreugde over het vertrek van de bejaarde president was niets te merken.

Zijn aftreden was geen specifiek doel van de protestbeweging die in februari begon. Doel is de val van ’le pouvoir’ (de macht). Daarmee wordt een kliek van vooral veteranen uit de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) bedoeld die de economie en tot voor kort de politiek volkomen heeft beheerst.

Protestleuzen

Demonstranten in Algiers eisen het vertrek van topleiders in het land. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Betogers riepen dat ze na Bouteflika ook de ’andere drie b’s’ weg willen hebben. Ze bedoelen de huidige hoogste bestuurders, de voorzitter van de Staatsraad (Bensalah), de premier (Bedoui) en de voorzitter van het Constitutionele Hof (Belaïz).

