Amerika kiest: waar wordt het spannend?

Amerikanen stemmen in ’midterms’ over controle Huis en Senaat

In de Verenigde Staten vinden dinsdag de zogeheten midterms (tussentijdse verkiezingen) plaats, die doorgaans twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen worden gehouden. Hamvraag is of de Democraten van president Joe Biden hun nipte meerderheid behouden in zowel het Huis van Afgevaardigden als i...