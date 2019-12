Franse pensioenhervormer weg na rel over nevenfuncties

Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse topfunctionaris die leiding gaf aan omstreden pensioenhervormingen, is opgestapt. Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid.