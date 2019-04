Honderden automobilisten op de bon door controle vanuit touringcar

„Het is ook niet alléén een van de grootste ergernissen in het verkeer, maar het is ook nog gewoon heel gevaarlijk. Daarom controleerden we extra op afleiding tijdens het rijden”, aldus de politie in een verklaring.

Sinds kort gebruikt de politie daarvoor een touringcar, omdat controleurs dan hoger zitten en daardoor in auto’s kunnen kijken en vrachtwagenchauffeurs kunnen controleren. Zodra een (vrachtwagen)chauffeur met zijn smartphone achter het stuur betrapt werd, hielden agenten in een onopvallende auto de weggebruiker staande.

Ook bumperklevers, snelheidsovertreders en bestuurders die een inhaalverbod of een doorgetrokken streep negeerden, kregen een bon. „Maar ook bekeurden we rechts inhalen, onnodig links rijden en het oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook. Tenslotte vorderden we ook een rijbewijs in omdat iemand onvoldoende rijvaardigheid toonde, hielden we twee personen aan voor een openstaand vonnis en bleken twee auto’s niet te zijn verzekerd.”

Verrassing

Gedeputeerde mobiliteit van de Provincie Noord-Brabant Christophe van der Maat zegt verrast te zijn over het aantal gepakte automobilisten. „Iedereen weet dat je je tijdens het rijden niet af moet laten leiden. Maar deze resultaten maken duidelijk dat mensen hardleers zijn en het blijkbaar toch noodzakelijk is dat de politie controleert en bekeurt om weggebruikers duidelijk te maken dat ze zelf de belangrijkste rol spelen om het verkeer in Brabant veiliger te maken.”

Ook elders in het land hield de politie deze week grote controles. Zo gingen er in het Gelderse Ede tijdens een driedaagse controle meer dan zeshonderd snelheidsduivels op de bon. Komende week richten de controles zich meer op West-Brabant en Zeeland.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer nam de afgelopen jaren toe. In 2017 daalde het totale aantal verkeersdoden iets, maar in dat jaar waren er voor het eerst meer dodelijk verongelukte fietsers dan automobilisten.