Dief rekent pistoletje af en steelt voor 1000 euro aan boodschappen

De dief kwam niet ver. „Verdachte aangehouden, boodschappen retour”, zo laat de politie weten op Twitter.

Agenten hebben een foto van de bon gedeeld via sociale media. Daaruit blijkt dat het totaalbedrag 1005,59 euro was. De dief had onder meer een aantal vleesmessen, chocola, wasmiddel en koffie in de winkelwagen geladen. „Het is niet de bedoeling dat u ook gaat proberen dit allemaal in uw winkelwagen te proppen, tenzij u bij de kassa netjes afrekent”, aldus de politie.