Halsema sluit club Mad Fox na explosie granaat

Aanleiding voor de sluiting is een explosie vrijdagmorgen voor de ingang van de club. Die was op dat moment gesloten. Volgens de forensische opsporingsdienst is er een handgranaat afgegaan.

„Later op de dag is er opnieuw een melding gedaan van een handgranaat bij de club. De politie heeft dit onderzocht, maar trof geen explosief aan”, aldus de gemeente.

Het is al langere tijd onrustig rondom Mad Fox, een club die zich vooral op toeristen en beroemdheden richt. Zo zouden David Guetta, Leonardo DiCaprio, Martin Garrix, Will.i.am en Doutzen Kroes de club wel eens bezocht hebben.

Onrust

Volgens de gemeente hebben de explosie en andere incidenten gezorgd voor ’maatschappelijke onrust’ en een gevoel van onveiligheid bij omwonenden.

Mad Fox was vrijdagavond telefonisch niet bereikbaar.