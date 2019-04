VS draaien Maduro duimschroeven verder aan

Ook komen er maatregelen tegen twee andere bedrijven die ruwe olie vervoeren van Venezuela naar Cuba. „De instructie van president Donald Trump is al het geld voor Maduro tegenhouden. Olie is het bloed van het regime-Maduro. Vandaar deze nieuwe actie. De olie is van de Venezolanen”, aldus Pence in een toespraak voor driehonderd genodigden, onder wie veel leden van de Venezolaanse gemeenschap.

Volgens het Witte Huis zal Pence volgende week woensdag bij de VN-Veiligheidsraad aandacht vragen voor de steeds groter wordende humanitaire crisis in Venezuela. De meeste westerse landen steunen oppositieleider Juan Guaidó als rechtmatig interim-president. Rusland en China houden Maduro overeind.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zegde Cuba vrijdag de wacht aan wegens de reddingsboeien die Havana de regering-Maduro blijft toewerpen op het vlak van de olie-export.

