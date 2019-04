Medicijnmeesters happy in de hoofdstad

De Hongaarse Ildiko Foldesi kocht na haar verhuizing naar Amsterdam meteen een fiets, waarmee ze haar nieuwe woonplaats kan ontdekken. „Ik zie mijn komst naar Nederland als een upgrade in levenskwaliteit.” Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Een internationaal gezelschap aan keurmeesters van geneesmiddelen is in Amsterdam neergestreken, voorlopig nabij station Sloterdijk. In maart verhuisde het Europees Medicijn Agentschap vanuit Londen vanwege de dreigende Brexit. Het EMA wordt, vooral door de aanzuigende werking op farmaciebedrijven, gezien als misschien wel de grootste Brexit-buit.