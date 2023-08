Oom vermoorde Anne Faber draaide mee in tbs-kliniek: ’Monster kan vele gedaantes hebben’

Na de dood van zijn nichtje Anne Faber kraakte hij in zijn boek Kroniek van een zoektocht harde noten over de forensische sector die hij medeverantwoordelijk houdt voor wat haar overkwam. Aanleiding voor BnnVara om Hans Faber te benaderen om mee te werken aan een serie over tbs. Dat deed hij in de Van der Hoevenkliniek, waar hij een jaar lang rondliep ’als vlieg op de muur’. Ondanks dat zijn broer, de vader van Anne, aanvankelijk sceptisch was: „Laat je niet voor een karretje spannen. Maak tbs’ers niet humaner dan ze zijn.”

Gedurende zijn jaar in een tbs-kliniek viel Hans Faber van de ene verbazing in de andere. Ⓒ BNNVARA