Miljoenenblunder gemeente: oh oh Den Haag…

In het stadhuis in Den Haag werden door verschillende mensen fouten gemaakt. Het overschrijven van grote bedragen moet namelijk door meerdere ambtenaren worden goedgekeurd. Ⓒ Den Haag Marketing

Den Haag - In de zevende hemel waren ze, de tientallen Hagenaars die deels dakloos zijn, verslaafd aan drugs of gokken, of in het criminele circuit verkeren. Door een ambtelijke fout werd donderdag per ongeluk 2,5 miljoen euro overgemaakt naar de rekeningen van de arme en hulpbehoevende stadgenoten.