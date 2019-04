Verzet plattelanders tegen zee aan zonnepanelen

Sunport Delfzijl in Groningen telt ruim 120.000 zonnepanelen. Belangenvereniging Holland Solar schat dat er in 2023 zo’n vijfduizend hectare aan zonneparken in Nederland zullen staan. Ⓒ Aerovista

Alteveer - „Het gaat ons aan het hart”, zegt Wessel Bakker, voormalig melkveehouder in Alteveer, als hij een moment zijn trekker stil houdt. In het landelijke gebied vlak onder Hoogeveen is een zonneweide gepland van zestig hectare. Maar Bakker zit, net als andere omwonenden, niet te wachten op een zee aan zonnepanelen in het traditionele Drentse cultuurlandschap.