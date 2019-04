’VS bestempelen Iraanse Garde als terreurorganisatie’

Het is de eerste keer dat de regering in Washington een leger van een soeverein land formeel als terroristische organisatie beschouwd. Over de maatregel werd al jaren gespeculeerd en president Donald Trump richtte in zijn toespraken zijn pijlen vaker op de radicale garde.

De Revolutionaire Garde wordt gezien als de elite en bewaker van het in 1979 gevestigde conservatieve regime van de sjiitische geestelijkheid. Het vormt behalve strijdkrachten en inlichtingendiensten ook ondernemingen die de economie domineren.