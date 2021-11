Russische diplomaat valt uit Berlijns raam

Net naast de boulevard Unter den Linden is een 35-jarige Russische ambassademedewerker om het leven gekomen. De Berlijnse politie, anders altijd een Pietje precies, wil er geen mededelingen over doen. Ook de Duitse geheime dienst zwijgt als het graf.

Op een steenworp van het nationale monument, de Brandenburger Tor, is de diplomaat van grote hoogte gevallen. De laatste jaren kwamen er wel vaker Russen om het leven als gevolg van merkwaardige vallen uit het raam. Vaak ging het om vervolgde oppositieleden of kritische journalisten.

’Fenstersturz’

Tijdschrift Der Spiegel had de scoop over de Fenstersturz van de FSB-medewerker. De Berlijnse politie zou de zaak niet mogen onderzoeken, ook het lijk is door de ambassade niet vrijgegeven voor forensisch onderzoek. De val vond al op 19 oktober vroeg in de ochtend plaats, toen de autoriteiten het lichaam vonden, maar is nu pas bekend geworden.

Volgens Der Spiegel is de gestorven diplomaat familie van hooggeplaatste spionnen bij de FSB, die volgens de Duitse justitie ook in het Tiergarten-park een Tsjetsjeense tegenstander lieten liquideren. De gearresteerde moordenaar had een vals Russisch paspoort. Volgens de openbare aanklager kwamen de papieren officieel van de overheid.

Dezelfde FSB-afdeling zou ook voor de vergiftiging van de gearresteerde oppositieleider Alexej Navalny verantwoordelijk zijn. De bekende blogger was in Siberië in een vliegtuig onwel geworden en genoot in Duitsland medische hulp en persoonlijke bescherming van kanselier Angela Merkel. Bij terugkomst in Rusland werd Navalny vanwege vermeende overtreding van regels veroordeeld.