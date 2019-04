Meer incidenten door hitte bij Defensie

In 2016 overleed de 20-jarige marechaussee-leerling Kelvin Bosman aan de gevolgen van hitteletsel. Het ministerie heeft in februari aansprakelijkheid erkend voor zijn overlijden. Volgens Defensie is Bosman de enige militair die tussen 2014 en 2018 als gevolg van hitteletsel overleed. Vier andere militairen hebben blijvend lichamelijk letsel opgelopen nadat ze door de hitte bevangen zijn geraakt. In twintig gevallen was een korte ziekenhuisopname noodzakelijk.

Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de 53 incidenten heel zorgelijk. „Dit wil je als krijgsmacht niet.” Hij pleit er net als voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP voor om trainingen en oefeningen aan te passen aan de omstandigheden. „Defensie heeft een grote verantwoordelijkheid om blijvend letsel te voorkomen”, zegt Snels.

Een woordvoerder van Defensie meldt dat een nieuw expertisecentrum de kennis over hitteletsel moet gaan bundelen.