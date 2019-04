Vier Nederlanders in ziekenhuis na bootongeluk

Het ging om twee kleine zodiacs, snelle rubberboten, die op de rivier in Antwerpen frontaal met elkaar in botsing kwamen. Er waren in totaal negentien opvarenden die allemaal verwondingen hebben opgelopen, onder wie de twee Belgische schippers. Veel passagiers belandden in het water. Dat is levensgevaarlijk aangezien het een drukke scheepsvaartroute betreft.

De hulpdiensten in Antwerpen waren massaal uitgerukt. Bekijk hieronder de beelden vanuit Antwerpen:

