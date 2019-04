’Zondag eerste officiële warme dag van het jaar’

De afgelopen dagen waren wisselvallig. Regenbuien trokken over ons land. Gelukkig was er goed nieuws aangekondigd: de weergoden zouden ons in het weekend verblijden met stralende zon.

Dat valt zaterdag, zeker in het westen en oosten, vies tegen, al was de bewolking al wel gecalculeerd. „Het is nog even geduld hebben”, stelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza ons gerust. „Vanmiddag komt de zon toch wel tevoorschijn, vooral vanuit het oosten, in Brabant en Limburg.” Mogelijk kan het ’s middags alleen in het westen wat tegenvallen. Temperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden.

Zondag belooft echter wel een typische lentedag te worden, met veel zon. „We verwachten de eerste warme dag van deze lente. Dan moet het boven de twintig graden zijn. Dat wordt het regionaal zeker, maar waarschijnlijk ook ’landelijk’, dus in De Bilt”, aldus Woei.

Zondagmorgen zal de zon, in tegenstelling tot vandaag, al vanaf de vroege uurtjes schijnen ’in vrijwel het hele land, mogelijk met uitzondering van het zuiden’, aldus Woei. „In de middag is het overal zonnig. En warm. Heerlijk terrasweer en met een oostenwind is het ook lekker op het strand. Alleen zou ik niet in het water duiken.”