Amsterdam wil songfestival wel organiseren

Burgemeester Femke Halsema tijdens een ontmoeting tussen Songfestival-deelnemers op de persdag van Eurovision in Concert, een voorproefje op het Eurovisie Songfestival. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft alvast een voorschot genomen op een eventuele Nederlandse winst op het Eurovisiesongfestival. Het evenement is volgens haar meer dan welkom in Amsterdam, zo zei ze in haar speech tijdens het officiële gedeelte van Eurovision in Concert in AFAS Live. Daar treedt zaterdag een deel van de songfestivalkandidaten van dit jaar op.