Storing oudejaarstrekking: ’Wel betaald, geen nummer!’

Op Twitter regent het klachten. Vanwege de coronacrisis kiezen veel mensen ervoor om online loten te kopen. Klanten krijgen een keurige mail. Daarin staat dat je ’vanaf nu kunt gaan aftellen’. Ook staat er een vakje met het lotnummer, maar dat is leeg.

Anderen lopen vast in het proces om een lot te bestellen.

„We hebben te kampen gehad met een storing bij het kopen van een oudejaarslot”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij waar de Staatsloterij onder valt. Wat de oorzaak van de storing precies is, is niet helemaal duidelijk. Om 15.00 uur meldde de loterij dat er weer loten kunnen worden gekocht. „De storing is verholpen.”

Wat gebeurt er met ’lege’ loten?

Mensen die een mail hebben gekregen zonder lotnummer, vragen zich af of hun lot wel geldig is en zij later een nummer krijgen. „Je koopt een lot en krijgt: geen nummer!”, schrijft iemand. „Hoe weet ik of ik wel of niet meespeel?”, aldus een ander. „Die vragen snap ik goed”, reageert een woordvoerder. „Op dit moment zijn we druk bezig om mensen te beantwoorden. We zullen snel met meer informatie komen.”