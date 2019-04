Vloer zakt door op trouwfeest: 8 gewonden

Er werden liefst zeven ambulances opgetrommeld na het drama op een trouwfeest in België. Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

Sart-Bernard - Bij een trouwfeest in het Waalse Sart-Bernard is zaterdag rond 17.15 uur een ravage ontstaan. In de schuur waar de gasten aan het vieren waren, kwam een tussenvloer naar beneden. Die viel op meerdere gasten.