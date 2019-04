Honden vastgebonden en achtergelaten in Doetinchem

Een van de achtergelaten honden is een jackrussel. Ⓒ Politie Doetinchem

DOETINCHEM - Twee honden stonden vrijdag urenlang vast aan een paal voor de Lidl aan de Dokter Bardetplaats in Doetinchem. Eén van de honden had een zakje om zijn hals met daarin de hondenpaspoorten van beide viervoeters, meldt de politie. Inmiddels is de eigenaar van de honden achterhaald.