Verdachte ’straatracers’ op vrije voeten na dood Ilayda (15)

Hoewel ze nog wel verdachte zijn in de zaak, was er geen grond om beide mannen langer vast te houden. Of dat komt door een gebrek aan bewijs, wil de politie niet zeggen. Wel erkent de politie dat het onderzoek nog veel tijd in beslag neemt en dat er nog heel veel onduidelijk is wat betreft de toedracht.

„Specialisten zijn druk om alle sporen te onderzoeken. We weten niet precies wat er is gebeurd”, aldus een zegsvrouw van de politie. „Daarom zijn we ook nog steeds op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord.”

Straatrace

De 26-jarige verdachte werd een dag na het ongeluk aan het einde van de middag heengezonden. De 28-jarige bestuurder van de tweede betrokken auto mocht afgelopen vrijdag vertrekken. De politie zegt nog altijd rekening te houden met het scenario dat beide mannen in een straatrace verwikkeld waren.