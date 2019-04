Tientallen jongeren op scooters misdragen zich: 6 arrestaties

De politie heeft ook nog vier scooters in beslag genomen. De jongeren stonden ongegeneerd andere verkeersgebruikers in de weg, zo is te zien op videobeelden. Ze bespoten onder meer verkeersborden met zwarte spray. Om niet gepakt te worden, dekten sommigen hun kentekenplaat af.

„Vanaf 15.00 uur vanmiddag trokken zo’n vijftig scooterrijders vanaf het Mercatorplein door de stad, de ene al toeterend en de andere over het voetgangersgebied, de busbaan of door rood. Er is met vuurwerk en ook met andere voorwerpen naar omstanders gegooid. Daar heeft de politie tegen opgetreden, voor zover het mogelijk was”, aldus een zegsman van de politie Amsterdam.

Bekijk hier de beelden. Tekst loopt door onder de video.

De aanleiding voor de ongeregeldheden is onduidelijk. Een aantal jongeren droeg een Turkse, Marokkaanse of Amsterdamse vlag bij zich, is te zien op beelden. Een woordvoerder van de politie kon niet uitsluiten dat de acties iets te maken hebben met de nieuwe helmplicht die voor scooterrijders maandag ingaat. Scooters en snorfietsers mogen zich dan ook niet meer op het fietspad begeven.