Dode en gewonden in Deense ’bendeoorlog’

Deense politie op de been. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

RUNGSTED - Door een schietpartij op de kustweg in de Deense stad Rungsted, 30 kilometer ten noorden van Kopenhagen, is zaterdagavond een jongeman om het leven gekomen. Vier leeftijdgenoten raakten gewond, van wie twee licht, vertelde een overheidsfunctionaris tijdens een persconferentie in Helsingør.