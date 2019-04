Olifant doodt stroper, leeuwen doen de rest

Mannetjesleeuw in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

LETABA - Een stroper die zijn slag probeerde te slaan in het immense Krugerpark in Zuid-Afrika heeft dat met de dood moeten bekopen. Een olifant is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van de illegale jager. Vervolgens zou hij opgegeten zijn door leeuwen.