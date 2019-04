Mannen aangehouden na overval Baarle-Nassau

Het slachtoffer is met een vuurwapen geslagen en toen gewond geraakt. De daders zijn er in een auto met buit vandoor gegaan. Agenten konden even later de auto met daarin vier mannen op de A27 bij Breda aan de kant zetten. De mannen zijn aangehouden en de politie onderzoekt de zaak.

