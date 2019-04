Eerste warme lentedag: op veel plaatsen 20 graden

Dat meldt Weerplaza. Wanneer het kwik stijgt tot temperaturen tussen de 20,0 en 24,9 graden, wordt er in weertermen officieel gesproken van een warme dag.

Later op de dag is wel een enkele regen- of onweersbui mogelijk, vooral in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Normaal gesproken telt april zo’n drie warme dagen. In 2007 werd een recordaantal van 14 warme aprildagen geteld.

In Limburg, op het meetstation Arcen is het dit jaar al eerder ’warm’ geweest. De thermometer gaf op 27 februari al 20,5 graden aan.

Vanaf dinsdag weer frisser

Wie enigszins in de gelegenheid is, moet maar gauw genieten van de warme zonnestralen, want erg lang duurt de lentewarmte niet.

Maandag is het vrij zacht in de middag en wordt het zo’n 17 tot 19 graden. Maar er kan wel, vooral in het zuiden, een enkele regen- of onweersbui vallen.

Vanaf dinsdag wordt het al weer een stuk frisser, verwacht Weerplaza. Het kwik kruipt met moeite naar de 12 tot 14 graden. Het is overwegend bewolkt en er valt, vooral in de zuidelijke provincies, zo nu en dan een bui.