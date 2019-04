Tara leeft voort in nieuw wensschip

De doodzieke Tara met oprichters Evert en Inge tijdens de eerste tocht van stichting De Vaarwens in maart 2007. Ⓒ Eigen foto

Muiden - Twaalf jaar geleden was de dochter van Cora Moote (68) uit Emmen de eerste terminale patiënt die een dagje uit varen mocht met stichting De Vaarwens. Dit weekend verrichte ze een even emotionele als symbolische daad door de kiellegging van het in aanbouw zijnde nieuwe schip te verrichten. „Straks vaart Tara voor altijd mee.”