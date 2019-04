Kleine mensen willen gewoon zijn

De 20-jarige Elise van Schöll: „Het staren door mensen went, maar blijft altijd vervelend.” Ⓒ Rias Immink

Kamerik - In vervlogen tijden waarin termen als ’lilliputter’ of ’dwerg’ nog gangbaar waren, werden mensen met een groeistoornis vaak thuis gehouden. Tegenwoordig zijn ’kleine mensen’ met wat aanpassingen massaal aan de studie of het werk. Een ommezwaai die mede te danken is aan de Belangenvereniging van Kleine Mensen, die dit weekeinde haar 45-jarig jubileum vierde.