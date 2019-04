Wie is gelukkiger: hondenmens of kattenmens?

Dat blijkt uit de General Social Survey waarover The Washington Post bericht.

Uit het onderzoek blijkt dat er een behoorlijk verschil is tussen mensen die katten, honden of beide in huis hebben. Hondenbezitters zeggen ongeveer twee keer zo vaak gelukkig te zijn als katteneigenaren. Mensen die een hond én een kat hebben, zitten daar qua geluksgevoel ergens tussenin.

Geen viervoeter is ook fijn

Geen huisdier hebben, hoeft niet te betekenen dat je niet gelukkig kunt zijn, want hondenmensen zijn maar iets gelukkiger dan mensen zonder huisdieren. Mensen in kamp kat zijn daarentegen beduidend minder gelukkig dan huisdierloze mensen.

Percentage dat zegt erg gelukkig te zijn per type huisdier

Alleen hond: 36%

Hond en kat: 28%

Alleen kat: 18%

Heen huisdier: 32%

Dat er een correlatie is tussen de twee factoren wil natuurlijk niet zeggen dat er een causaal verband is tussen de twee. Er kunnen nog meer dingen zijn die het geluksgevoel van hondenbezitters positief beïnvloeden.

Kattenmensen minder vaak getrouwd

Volgens de General Social Survey zijn hondenbezitters bijvoorbeeld vaker getrouwd en in het bezit van een eigen huis dan katteneigenaren. Van die twee factoren is al langer bekend dat ze van invloed zijn op ons geluk en onze tevredenheid met het leven.

Een ander onderzoek van het Pew Research Center vond in 2006 geen significante verschillen in geluk tussen huisdiereigenaren en mensen zonder huisdieren. Maar er werd destijds in dat onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen mensen die ’alleen’ een hond óf een kat bezaten, waardoor het onderscheid tussen exclusieve honden- en katteneigenaren werd vertroebeld.

Hondenbezitter minder neurotisch

Een studie uit 2016 over honden- en katteneigenaren leverde wel aanzienlijk grotere geluksscores op voor hondenbezitters ten opzichte van kattenmensen. Het verschil werd toen grotendeels toegeschreven aan het verschil in persoonlijkheid. Hondenbezitters zouden volgens dat onderzoek prettiger, meer extraverte en minder neurotisch zijn dan katteneigenaren.

"Poes brengt niet per se meer plezier"

Volgens een studie uit 2015 zou een kat in huis weliswaar voor minder negatieve emoties zorgen, maar nou ook weer niet zorgen voor een toename van positieve emoties. Per saldo brengt een poes dus niet per se meer plezier, als we de uitkomst van dit onderzoek mogen geloven.

Uit een onderzoek uit 2013 bleek ook dat hondenbezitters vaker buiten sporten dan mensen zonder honden wat natuurlijk duidelijke voordelen kan hebben voor de gezondheid en daarmee ook met het geluksgevoel.

"Ernest Hemingway: een kat heeft absolute emotionele eerlijkheid"

Kattenliefhebbers zullen na het lezen van de bevindingen van al deze onderzoeken misschien protesteren en in de bres springen voor hun geliefde poezenvriend, omdat eigendom helemaal niet over ’geluk’ gaat: er is iets met katten dat veel grootser en mysterieuzer is en dat niet gevat kan worden in een enquête, zo schrijft The Washington Post.

Want zoals Ernest Hemingway ooit zei: „een kat heeft absolute emotionele eerlijkheid. Mensen kunnen om de een of andere reden hun gevoelens verbergen, maar een kat niet.”