Moeder terreurverdachte (20) ’kan het niet geloven’

Een speciaal arrestatieteam schrok het gezin uit Zoetermeer maandag flink op. „Ik wist niet dat hij hier mee bezig zou zijn. Ik kan het ook niet geloven”, reageert de moeder tegen Omroep West. Wat haar betreft had de aanhouding rustiger kunnen verlopen. „Ze hebben de deur ingetrapt. Maar ze hadden gewoon kunnen aanbellen.” Het 17-jarige zusje van de jihadverdachte, die volgens inlichtingen eind dit jaar een aanslag wilde plegen in ons land, was op het moment van de arrestatie ook thuis. „Zij is ook ontzettend geschrokken.”

De andere terreurverdachte werd maandag op de Hobbemastraat in Den Haag aangehouden in zijn auto. De twee wilden met bomvesten dan wel een autobom grote schade aanrichten. Ze waren al informatie aan het verzamelen hoe ze dat konden doen, maar beschikten voor zover bekend nog niet over explosieven. Wel zijn in het huis van één van de verdachten een werpbijl en een dolk gevonden.