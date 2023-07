Agent die Nahel (17) doodschoot werkte al negen dagen onafgebroken

De krant Le Parisien kreeg de verhoorverslagen van Florian M. (38) door de Franse inspectie-generaal van de nationale politie (IGPN) onder ogen. Daarin zegt de politieagent dat hij op 27 juni in Nanterre „bezig was met zijn negende opeenvolgende werkdag.” Hij en zijn collega vroegen Nahel, die in een Mercedes op de busstrook reed, om aan de kant te gaan voor een controle. De tiener reed echter ’met volle snelheid’ weg.

De agent verklaarde dat hij naar Nahel had geroepen om de motor van zijn auto uit te zetten en meerdere keren op de voorruit van de auto had geslagen „om de aandacht van de bestuurder te trekken”, zo citeert de krant hem donderdag.

Een video van een getuige, die druk gedeeld werd op sociale media, leek te tonen dat hij Nahel ook toeriep dat hij „een kogel door het hoofd” zou krijgen, maar M. ontkent dat te hebben gezegd. Volgens de IGPN, die de video bestudeerde, kan men Florian M. „coupe, coupe” (zet de motor uit) horen roepen. Daarna zegt een andere stem, die „toegeschreven zou kunnen worden” aan de collega van M., „je krijgt een kogel door je kop”, besluit de politie-inspectie.

Nadat Florian M. het voertuig had ingehaald, richtte hij het wapen op het onderlichaam van Nahel..Hij voelde zich ’in het nauw gedreven’, geklemd tussen de Mercedes en een muurtje achter hem.

De agent was ervan overtuigd dat zijn collega zijn bovenlichaam door het raam in de gele Mercede had gestoken. Hij was bang dat de tiener de collega-agent zou meesleuren toen hij vluchtte.

De collega verklaarde in zijn eigen ondervraging door de IGPN dat ’alleen zijn arm’ zich in de auto bevond, schrijft Le Parisien.