Meisje (10) rijdt kleuter aan tijdens rijles van opa

De rechters wisten niet hoe ze het hadden, maandag in de rechtbank van Turnhout. Een kind van 10 dat een kind van 5 aanrijdt, gewoon op de openbare weg. Volgens de 77-jarige opa van het meisje valt het allemaal wel mee. „Moet je daar nu de ziekenwagen en politie voor bellen”, zei hij volgens het Laatste Nieuws tegen de moeder van het jongetje. „Wat als de auto pas 10 centimeter verder tot stilstand was gekomen? Dan was Mathis dood geweest en had de man een moordenares gemaakt van zijn kleindochter”, aldus de advocaat van het slachtoffertje.

De kleine Mathis durft sinds het ongeval niet meer naar buiten en ook zijn ouders zijn zwaar getraumatiseerd. „De moeder vond haar zoontje volledig onder het bloed aan op straat, met een zware hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een paar tanden kwijt. (...) De ouders konden het niet opbrengen om de rechtszaak bij te wonen. Ze zijn er nog niet klaar voor om met deze man geconfronteerd te worden.”

De rechter probeerde de 77-jarige verdachte hard aan te pakken, maar die was zich van geen kwaad bewust. „Ik heb al mijn kinderen en kleinkinderen leren rijden. Het was toeval dat het nu mis ging. Of ik besef dat dit dodelijk had kunnen zijn? Nee hoor, dat had in dit geval niet gekund.” Tegen hem is een jaar cel en een rijverbod van vijf jaar geëist.