D66: onderscheiding sultan intrekken

Sultan Hassanal Bolkiah voerde recent strenge shariawetgeving in. Daardoor kan wie iets steelt zijn hand verliezen en mensen die met iemand van hetzelfde geslacht seks hebben, kunnen gestenigd worden.

Het steekt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma dat deze man met de hoogste Nederlandse onderscheiding kan pronken. „Terwijl LHBTI’s bedreigd worden met steniging, loopt de sultan met onze koninklijke eretekens op zijn borst.”

Sjoerdsma heeft het kabinet gevraagd de onderscheiding in te trekken. Het is echter de vraag of dat kan. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil D66 dat de regels zo worden aangescherpt dat dat voortaan wel kan als het internationaal recht geschonden wordt door de ontvanger van een onderscheiding.

