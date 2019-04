Man schiet 19 regenboogpapegaaien dood

De regenboogpapegaai is een beschermde diersoort. De acties van de man kwamen aan het licht toen de afdeling milieubeheer een melding kreeg over een persoon die inheemse vogels zou beschieten. Zo meldt Yahoo News.

Bij aankomst troffen officieren de negentien dode regenboog lori’s aan in de achterbak van een pick-uptruck.

Illegaal

De wapenvergunning van de man is ingetrokken. In Australië staan hoge boetes op het vernielen van natuur of het doden van inheemse diersoorten. De Wildlife Officier van het gebied, Haley Mason, is blij met de uitkomst van de zaak.