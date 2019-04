Zimbabwe kampt met tekort aan drinkwater

Voor bewoners van de hoofdstad betekent dat de toegang tot drinkwater nu nog slechts een keer per week mogelijk is. Ⓒ EPA

HARARE - In de delen van Zimbabwe die drie weken geleden niet door de cycloon Idai zijn getroffen is een groot tekort aan drinkwater ontstaan. Door de grote droogte van de afgelopen maanden zijn de bassins met schoon water in het land nog maar maar karig gevuld.