Turken woest op Disney: documentaire over Kemal Atatürk geschrapt

ISTANBUL - In Turkije is zeer verbolgen gereageerd op de annulering van een documentaireserie over de stichter van de Turkse republiek Mustafa Kemal Atatürk door Disney+. Turkse media beschuldigen de invloedrijke Armeense lobby in de Verenigde Staten van de annulering. Armeense organisaties, waaronder het Armenian American National Committee (ANCA), hebben fel geprotesteerd tegen de serie wegens de „verheerlijking van een Turkse dictator en genocidepleger.”

De Turkse aartsvader Mustafa Kemal Atatürk. Ⓒ ANP/HH