Zwaarste weeralarm, NL-Alert in Noord-Holland LIVE | Weeralarm beëindigd: geen code rood meer, maar (zeer) zware windstoten nog steeds mogelijk

Ⓒ ANP

DE BILT - Het KNMI heeft code rood beëindigd. Alleen in de noordelijke helft van ons land geldt nog code oranje. Zomerstorm Poly zorgt voor zeker één dode in Haarlem, gewonden in Amsterdam, materiële schade en veel hinder. Vooral in het (noord)westen van het land houdt de storm flink huis. Scholen zijn dicht en alarmnummer 112 dreigt overbelast te worden. Op veel plekken waaien bomen om, onder meer op auto’s, woningen en snelwegen.