Toch slimme tachograaf voor truckers

Ⓒ ANP

Den Haag - Er is een oplossing gevonden voor truckers en vervoersbedrijven. Zij dreigden in de knel te komen doordat niet alle benodigdheden voorradig waren voor de ’slimme tachograaf’, een apparaat dat de rijtijden van vrachtwagens bijhoudt en straks in heel Europa verplicht is. Maar na een internationale zoektocht zijn die toch in Kroatië gevonden.