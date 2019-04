Eerste officiële warme dag van het jaar: 20 graden!

De eerste officiële warme dag komt dit jaar aan de vroege kant: normaliter gebeurt dat pas halverwege april. De eerste lokale warme dag dit jaar was al op 27 februari. Toen werd het in het Limburgse Arcen 20,5 graden. Ook zondag was het elders al warmer dan in De Bilt. De hoogste temperatuur was 20,8 graden, in Enschede.

Vorig jaar kwam het tot een recordaantal van 132 warme dagen in De Bilt. Het oude record stond op 116 dagen en stamt uit 2003.