Ook aanklager vindt doden agent Spa door Limburger moord

Een jury moet later vrijdag oordelen of de aangeklaagde schuldig is aan moord of doodslag. De aanklager had maandag het doden van de agent nog als doodslag gekwalificeerd, maar scherpte de aanklacht vrijdag aan.

In België kan de aanklacht tijdens de zitting van het Hof van Assisen gewijzigd worden. Aanklager en raadslieden van nabestaanden vinden dat de Limburger weloverwogen en koelbloedig te werk ging. Moord dus, wat inhoudt dat er sprake was van voorbedachten rade, en daarop staat een zwaardere straf, tot levenslang.

Ook was het tot viermaal toe schieten op een collega van de agent volgens aanklager en advocaten van de nabestaanden poging tot moord, en niet poging tot doodslag.

Vuurwapen in nek gezet

T. staat terecht omdat hij op 26 augustus 2018, de avond voor de Grand Prix van Francorchamps, in Spa ruzie kreeg en een café werd uitgezet, waarbij iemand een wapen bij hem zag. De politie werd gebeld, die vlak daarop een taxi aanhield waarin Yvo T. samen met zijn broer en een vriend wilde wegrijden.

Volgens aanklager en advocaten heeft T. meermaals kunnen bedenken hoe hij zou omgaan met die politiecontrole. Hij koos ervoor om uit te stappen, over een afstand van meerdere meters op agent Amaury Delrez af te lopen, hem een Walter P38 uit 1941 tegen zijn nek te zetten om vervolgens de trekker over te halen.

Vervolgens schoot T. volgens de aanklager tot viermaal toe gericht op de collega van de stervende agent, Ghislain Schils, die terugschoot maar dekking moest zoeken achter een boom.

’Moordenaar pur sang’

„In de beschuldigdenbank zit een moordenaar pur sang, die thuishoort in de galerij der allergrootsten, Yvo the copkiller”, aldus advocaat Gino Houbrechts: „Spa mag niet the far west worden van België als het Grand Prix-circus er neerstrijkt.”

Vrijdagmiddag volgt nog het pleidooi van advocaat Sven Mary van de verdachte. Daarna krijgt Yvo T. de gelegenheid nog iets te zeggen, waarna de jury zich voor beraad terugtrekt.