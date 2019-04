Leesteken oorzaak Haagse miljoenenblunder

Het stadhuis in Den Haag. Ⓒ Den Haag Marketing

DEN HAAG - De miljoenenblunder van de gemeente Den Haag, waarbij abusievelijk 2,5 miljoen euro werd overgemaakt aan 69 uitkeringsgerechtigden, is veroorzaakt door een punt. Op de plek van het leesteken had de gebruikelijke komma moeten staan. Dit schrijft wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos, financiën) in een raadsbrief. De bestuurder laat een onafhankelijk onderzoek instellen.