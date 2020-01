’Zorgfraudeurs komen weg met honderden miljoenen euro’s’

„De kraan staat open. Dat is het probleem dat we zien”, zo waarschuwt officier van justitie Laurien van Haeringen in Nieuwsuur. „Wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan.”

De decentralisatie van de zorg vijf jaar geleden lijkt de grote boosdoener te zijn. De zorgbureaus maken de fraude mogelijk door bijvoorbeeld thuiszorg te declareren die nooit geleverd wordt of door te sjoemelen met de persoonsgebonden budgetten.

’Zorgaanbieder worden is heel makkelijk’

Het probleem ligt volgens het OM en zorgverzekeraar DSW bij de richtlijnen voor het starten van een zorgonderneming. „We zien dat het heel makkelijk is om zorgaanbieder te worden, en dat er vervolgens weinig controle is of het nou allemaal klopt wat er daar gebeurt.” Binnen enkele minuten kun je je namelijk al inschrijven bij de Kamer van Koophandel. „En dan kun je patiënten verzinnen waar je tienduizenden euro’s onterecht mee kan declareren”, aldus een woordvoerder van DSW.

Het OM heeft niet de capaciteit om alle zorgfraudeurs te vervolgen. „We zouden onszelf de hele dag bezig kunnen houden met pgb-fraude”, aldus Van Haeringen. „Maar dat doen we niet, want we hebben ook nog een heleboel andere zaken die we doen.”