Steeds meer basisscholen stappen af van traditionele schooltijden

DEN HAAG - Steeds meer basisscholen zijn de afgelopen jaren afgestapt van de traditionele schooltijden. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek. Ruim een derde van de scholen in Nederland (37 procent) beginnen traditioneel nog tussen 8.30 en 8.45 uur en eindigen tussen 14.30 en 15.30 uur. In het schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.