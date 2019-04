Powerbootongeluk Antwerpen tijdens stuntwerk op water

Belgische hulpdiensten vangen de gewonden op na de botsing tussen de twee ’powerboten’. Ⓒ Steven Vankerckhoven

Antwerpen - Het ongeluk met twee speedbootjes afgelopen vrijdag op de Schelde is gebeurd tijdens gestunt door de twee Belgische kapiteins. Het Antwerps parket onderzoekt de zaak, maar kon gisteren nog geen uitsluitsel geven over wat er precies is misgegaan.